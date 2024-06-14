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Медичне обладнання та ваги, медикаменти та лікарські засоби отримала лікарня на Харківщині

Медичне обладнання та ваги, медикаменти та лікарські засоби отримала лікарня на Харківщині

Дергачівська центральна лікарня отримала чергову масштабну партію допомоги.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Цього разу до пакета допомоги від благодійників увійшли: апарат УЗД, медичне обладнання та ваги, меблі для організації роботи лікарів та фармацевтів, медичні функціональні ліжка, інвалідні візки та тростини», – зазначив Задоренко.

Також лікарі отримали медичний одяг, медикаменти та лікарські засоби, санітарно-гігієнічні набори.

Агентство Телевидения Новости

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