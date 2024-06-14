На Харківщині оголошено штормове попередження: очікуються зливи, грози, град

У зв’язку з переміщенням малорухомого циклону з Чорного моря та його атмосферних фронтів, протягом 15-17 червня у Харківській області очікується нестійка та волога погода. Рівень небезпечності перший, жовтий.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Пройдуть дощі, вдень 15 червня та протягом доби 16 червня значні опади. Місцями очікуються грози, в окремих пунктах град. Сумарна кількість опадів за вказаний період може сягнути та місцями перевищити місячну норму червня.

Зазначені погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до тимчасового підтоплення окремих територій у низинній місцевості.

Агентство Телевидения Новости