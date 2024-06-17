Збірна Харківської області – чемпіон України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги

15 червня у Львові відбувся завершальний третій тур чемпіонату. Збірна Харківської області здобула перемоги у всіх матчах.

Про це повідомляє ХОВА.

У своїй підгрупі харківські регбісти перемогли київський «Політехнік» з рахунком 38:7 та львівський «Сокіл» – 24:5. Потім у півфіналі з рахунком 21:14 здолали одеський «Кредо-1963», а у фінальному матчі туру – хмельницьке «Поділля» 24:17.

За підсумками чемпіонату збірна Харківської області набрала 17 очок та посіла перше місце. Срібні нагороди дісталися «Поділлю» з Хмельницького (16 очок), а бронзові – одеському «Кредо-1963» (11 очок).

Агентство Телевидения Новости