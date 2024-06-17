Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:11
Просмотров: 77

Збірна Харківської області – чемпіон України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги

Збірна Харківської області – чемпіон України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги

15 червня у Львові відбувся завершальний третій тур чемпіонату. Збірна Харківської області здобула перемоги у всіх матчах.

Про це повідомляє ХОВА.

У своїй підгрупі харківські регбісти перемогли київський «Політехнік» з рахунком 38:7 та львівський «Сокіл» – 24:5. Потім у півфіналі з рахунком 21:14 здолали одеський «Кредо-1963», а у фінальному матчі туру – хмельницьке «Поділля» 24:17.

За підсумками чемпіонату збірна Харківської області набрала 17 очок та посіла перше місце. Срібні нагороди дісталися «Поділлю» з Хмельницького (16 очок), а бронзові – одеському «Кредо-1963» (11 очок).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 