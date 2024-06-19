Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:34
Просмотров: 111

Град, грози, шквальний вітер: синоптики попередили про негоду на Харківщині

Град, грози, шквальний вітер: синоптики попередили про негоду на Харківщині

У Харкові та області 20 червня очікуються небезпечні метеорологічні явища по Харківщині. Синоптики попереджають про грози с градом та шквальний вітер.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вдень 20 червня по області та місту очікується гроза, пориви вітру та шквали, 17-22 м/с, місцями град.

За даними метеорологів, середньодобова температура повітря за 18 червня 19°.

Максимальна температура повітря за 18 червня 33,9° спостерігалася у 1956 році.

Мінімальна температура повітря за 19 червня 6,2° спостерігалася у 1958 році.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 