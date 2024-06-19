Град, грози, шквальний вітер: синоптики попередили про негоду на Харківщині

У Харкові та області 20 червня очікуються небезпечні метеорологічні явища по Харківщині. Синоптики попереджають про грози с градом та шквальний вітер.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вдень 20 червня по області та місту очікується гроза, пориви вітру та шквали, 17-22 м/с, місцями град.

За даними метеорологів, середньодобова температура повітря за 18 червня 19°.

Максимальна температура повітря за 18 червня 33,9° спостерігалася у 1956 році.

Мінімальна температура повітря за 19 червня 6,2° спостерігалася у 1958 році.

Агентство Телевидения Новости