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4 ліцензії з дзюдо на Олімпійські ігри-2024 здобула Україна

4 ліцензії з дзюдо на Олімпійські ігри-2024 здобула Україна

Україну на Олімпіаді в Парижі представлять четверо дзюдоїстів.

Імена володарів перепусток на Ігри-2024 стали відомими після закриття олімпійських рейтингів Міжнародною федерацією з дзюдо у вівторок, 25 червня, повідомляє Спорт 24.

Україну на Олімпіаді представлять двоє жінок. Дар’я Білодід здобула ліцензію у ваговій категорії до 57 кг, а Єлизавета Литвиненко виступатиме у категорії до 78 кг.

Також від України у Парижі поїдуть двоє чоловіків: Дільшот Хаматов (до 60 кг) і Богдан Ядов (до 66 кг).

Нагадаємо, що Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Для трьох інших дзюдоїстів Ігри у Парижі стануть дебютними у кар’єрі.

Агентство Телевидения Новости

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