4 ліцензії з дзюдо на Олімпійські ігри-2024 здобула Україна
Україну на Олімпіаді в Парижі представлять четверо дзюдоїстів.
Імена володарів перепусток на Ігри-2024 стали відомими після закриття олімпійських рейтингів Міжнародною федерацією з дзюдо у вівторок, 25 червня, повідомляє Спорт 24.
Україну на Олімпіаді представлять двоє жінок. Дар’я Білодід здобула ліцензію у ваговій категорії до 57 кг, а Єлизавета Литвиненко виступатиме у категорії до 78 кг.
Також від України у Парижі поїдуть двоє чоловіків: Дільшот Хаматов (до 60 кг) і Богдан Ядов (до 66 кг).
Нагадаємо, що Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Для трьох інших дзюдоїстів Ігри у Парижі стануть дебютними у кар’єрі.