На Харківщині виявили сарану: попереджають про ймовірність розселення на посіви

​​На території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області осередково виявлено небезпечного шкідника – сарану.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

За даними Держпродспоживслужби, можливе розселення комах-шкідників на посіви сільськогосподарських культур й інші території.

«Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області нагадує про необхідність дотримання правил роботи з пестицидами», – йдеться в повідомленні.

Серед вимог до суб’єктів господарювання та громадян, які використовують пестициди та агрохімікати, є такі пункти:

у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;при вентиляторному обприскуванні зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням – 300 м;усі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних повітряних потоках;забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами (усіх груп токсичності) сільськогосподарських, лісових та інших земель, які розташовані ближче 5 км від місця постійного розташування медоносних пасік; 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природнозаповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників та інших); 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, що вживають без термічної обробки (цибуля на перо, селера, кріп, огірки, помідори, суниця, малина тощо), садів, виноградників та місць проведення сільськогосподарських робіт.

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