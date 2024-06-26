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Трамваї №16 та 16-А у четвер тимчасово змінять маршрути: ремонт трамвайної колії

Трамваї №16 та 16-А у четвер тимчасово змінять маршрути: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 9:30 до 15:30 27 червня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16 і 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Агентство Телевидения Новости

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