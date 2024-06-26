Безплатну реабілітаційну допомогу можуть отримати жителі Харківщини

Жителі Харківщини можуть безоплатно отримати кваліфіковану реабілітаційну допомогу.

Про це повідомили в ХОВА під час брифінгу за участі заступниці начальника ХОВА Олени Логвинової.

Процес доказової реабілітації – це комплекс складних заходів фізичного та психологічного спрямування. Він включає набір фізичних і ерготерапевтичних вправ, які дозволяють пацієнту якомога швидше адаптуватися до можливих обмежень функціонування та мінімізувати рівень їх негативного впливу на повсякденне життя.

Всі військові та цивільні особи можуть отримати кваліфіковану реабілітаційну допомогу мультидисциплінарної команди фахівців безпосередньо в лікарні одразу після стабілізації стану.

«В межах Програми медичних гарантій НСЗУ всі послуги пацієнтам надаються безоплатно. За 53 пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» на Харківщині законтрактовано 12 закладів охорони здоров’я; за 54 пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» – 23 медзаклади; за 25 пакетом «Медична реабілітація немовлят» – 8 закладів охорони здоров’я. Робота в напрямку залучення медзакладів до контрактування із НСЗУ триває постійно. Повернення постраждалих цивільних громадян та військових, ветеранів до активного, повноцінного життя є одним з основних завдань, які стоять перед медичною системою регіону. Це питання перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова», – розповіла Олена Логвинова.

Для проходження реабілітації амбулаторно достатньо електронного направлення від лікаря первинної ланки або особистого лікаря. Для проходження стаціонарної реабілітації пацієнту достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна в разі переведення з одного медзакладу чи клінічного підрозділу до іншого.

«Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом триває мінімум 14 днів із тривалістю процедур від 3 годин на день. За двома і більше напрямами – понад 21 день. Амбулаторна реабілітація передбачає 14 днів інтенсивних занять тривалістю понад 1 годину на добу. Кожен пацієнт, залежно від характеру травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року», – сказала заступниця начальника ХОВА.

Будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати допоміжні засоби реабілітації безоплатно прямо у медзакладі. До них належать: протезно-ортопедичні вироби, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, засоби для пересування, допоміжні засоби для особистої рухомості, меблі та оснащення, спеціальні засоби для орієнтування та обміну інформацією.

Для військових сума компенсації за протез втричі вища у порівнянні з цивільними громадянами. Максимальна компенсація вартості протеза, визначена державою, становить 2 мільйони гривень, додала Олена Логвинова.

Агентство Телевидения Новости