На Харківщині будуватимуть житло для дитячих будинків сімейного типу

Рішення про будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ухвалили 27 червня в ході сесії Харківської обласної ради.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За ініціативою Харківської ОВА до Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки внесли зміни, згідно з якими в регіоні будуватимуть житло для подальшого надання в користування дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, які взяли на виховання дитину з інвалідністю підгрупи А.

Проєкт реалізують на засадах співфінансування: 70% коштів – з обласного бюджету, 30% – кошти сільських, селищних, міських територіальних громад за умови виділення ними земельної ділянки під будівництво.

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