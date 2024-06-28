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На Харківщині будуватимуть житло для дитячих будинків сімейного типу

На Харківщині будуватимуть житло для дитячих будинків сімейного типу

Рішення про будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ухвалили 27 червня в ході сесії Харківської обласної ради.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За ініціативою Харківської ОВА до Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки внесли зміни, згідно з якими в регіоні будуватимуть житло для подальшого надання в користування дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, які взяли на виховання дитину з інвалідністю підгрупи А.

Проєкт реалізують на засадах співфінансування: 70% коштів – з обласного бюджету, 30% – кошти сільських, селищних, міських територіальних громад за умови виділення ними земельної ділянки під будівництво.

Агентство Телевидения Новости

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