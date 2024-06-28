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У Харкові на одній зі станцій метро міняють таблички з назвою

У Харкові на одній зі станцій метро міняють таблички з назвою

На станції «Вокзальна» встановлюють нові таблички з назвою станції.

Про це повідомляє Харківський метрополітен.

Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна».

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Харківського міського голови Ігоря Терехова станцію метро «Південний вокзал» було перейменовано на «Вокзальну».

Нові таблички виконано з дотриманням єдиного стилю, котрий використовується майже на усіх станціях Харківського метрополітену, крім тих де назви виконані художніми шрифтами та іншими техніками.

Також тривають підготовчі роботи з перейменування станції «Ярослава Мудрого».

Агентство Телевидения Новости

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