У Харкові на одній зі станцій метро міняють таблички з назвою
На станції «Вокзальна» встановлюють нові таблички з назвою станції.
Про це повідомляє Харківський метрополітен.
Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна».
Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Харківського міського голови Ігоря Терехова станцію метро «Південний вокзал» було перейменовано на «Вокзальну».
Нові таблички виконано з дотриманням єдиного стилю, котрий використовується майже на усіх станціях Харківського метрополітену, крім тих де назви виконані художніми шрифтами та іншими техніками.
Також тривають підготовчі роботи з перейменування станції «Ярослава Мудрого».