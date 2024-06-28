На Харківщині виявили африканську чуму свиней

На Харківщині на території Нововодолазької громади зафіксовано випадок АЧС, фахівці запровадили карантинні обмеження.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Встановлено випадок захворювання свиней на африканську чуму свиней в особистому господарстві громадянина, що мешкає в селі Федорівка Нововодолазької селищної ради Харківського району, йдеться в повідомленні.

27.06.2024 встановлено карантинні обмеження щодо АЧС та затверджено План організаційних, ветеринарно-санітарних і господарських заходів щодо ліквідації вогнища АЧС у селі Федорівка та недопущення розповсюдження інфекції на території району:

епізоотичним вогнищем визначено територію особистого господарства громадянина в селі Федорівка;зона захисту радіусом 3 км, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем – село Федорівка, село Круглянка Нововодолазької селищної ради з прилеглими лісовими та польовими масивами;зона спостереження (нагляду) – території населених пунктів: села Мануйлове, Знам’янка, Новопросянське, Стара Водолага, Павлівка, Бахметівка, Ординка, Пластунівка Нововодолазької селищної ради Харківського району та села Яблунівка, Черемушна, Литвинівка, Брідок, Піски, Катричівка, Шийки, Данильчин Кут, Кобзарівка, Козаченківка, Зайцівка, Довжик Валківської громади Богодухівського району.

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