Spotify видалив сторінки підсанкційних російських співаків

Музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.

Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе», повідомляє Радіо Свобода.

Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі.

На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.

Нагадаємо, у квітні минулого року віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров закликав музичні сервіси Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати російських виконавців, адже з прибутків від прослуховувань ті сплачують податки у бюджет росії.

Агентство Телевидения Новости