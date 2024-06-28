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Spotify видалив сторінки підсанкційних російських співаків

Spotify видалив сторінки підсанкційних російських співаків

Музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні.

Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт «Любе», повідомляє Радіо Свобода.

Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі.

На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.

Нагадаємо, у квітні минулого року віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров закликав музичні сервіси Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати російських виконавців, адже з прибутків від прослуховувань ті сплачують податки у бюджет росії.

Агентство Телевидения Новости

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