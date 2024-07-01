Один загиблий, 9 постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу

16:30 м. Харків, Слобідський район. Внаслідок обстрілу ФАБ-500 поштового відділення горіли вісім вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено три виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей, із них одна восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

1 липня 5:00 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

16:26 Куп’янський р-н с. Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

16:22 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.

16:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія фермерського господарства. Пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл.

11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.

30 червня 8:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Ізюмський район с. Яремівка на міні пелюсток підірвалась жінка 60 років, мешканка села. Надана медична допомога.

Агентство Телевидения Новости