На Харківщині загинув воїн із Близнюківської громади

27 червня на війні з рф загинув житель села Микільське Лозівського району Харківської області Олександр Калашник.

Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.

«Олександр все своє життя працював у сільському господарстві – водієм, трактористом, працівником на фермі. Проте без вагань взяв до рук зброю, щоб захистити свою країну, у 2015 році та зараз, під час повномасштабної війни», – йдеться в повідомленні.

Чоловік був призваний на службу 5 травня 2024 року, служив номером обслуги зенітного ракетного взводу штурмового батальйону однієї з військових частин.

Свій останній бій житель Близнюківської громади прийняв поблизу села Глибоке Харківського району.

Загиблому назавжди буде 53 роки. У Олександра Калашника залишилася мати, син та онук.

Агентство Телевидения Новости