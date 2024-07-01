На Харківщині загинув воїн із Близнюківської громади
27 червня на війні з рф загинув житель села Микільське Лозівського району Харківської області Олександр Калашник.
Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.
«Олександр все своє життя працював у сільському господарстві – водієм, трактористом, працівником на фермі. Проте без вагань взяв до рук зброю, щоб захистити свою країну, у 2015 році та зараз, під час повномасштабної війни», – йдеться в повідомленні.
Чоловік був призваний на службу 5 травня 2024 року, служив номером обслуги зенітного ракетного взводу штурмового батальйону однієї з військових частин.
Свій останній бій житель Близнюківської громади прийняв поблизу села Глибоке Харківського району.
Загиблому назавжди буде 53 роки. У Олександра Калашника залишилася мати, син та онук.