Харківські спортсмени вибороли медалі на другому етапі світової серії з пляжної боротьби

Змагання відбулися 28 та 29 червня у французькому Сен-Лоран-дю-Вар.

Про це повідомляє ХОВА.

На рахунку харків’ян 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі.

Переможцями стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг) та Олексій Борута (вагова категорія до 70кг).

Срібну медаль виборола Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг), а «бронзу» здобула Ірина Пасічник (вагова категорія понад 70 кг).

В кроці від медалей зупинились Демід Караченко (вагова до 90 кг), Олена Нікітінська (вагова до 70 кг) та Софія Бординських (вагова до 60 кг).

Агентство Телевидения Новости