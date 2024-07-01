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Харківські спортсмени вибороли медалі на другому етапі світової серії з пляжної боротьби
Змагання відбулися 28 та 29 червня у французькому Сен-Лоран-дю-Вар.
Про це повідомляє ХОВА.
На рахунку харків’ян 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі.
Переможцями стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг) та Олексій Борута (вагова категорія до 70кг).
Срібну медаль виборола Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг), а «бронзу» здобула Ірина Пасічник (вагова категорія понад 70 кг).
В кроці від медалей зупинились Демід Караченко (вагова до 90 кг), Олена Нікітінська (вагова до 70 кг) та Софія Бординських (вагова до 60 кг).