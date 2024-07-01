Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:24
Просмотров: 91

Харківські спортсмени вибороли медалі на другому етапі світової серії з пляжної боротьби

Харківські спортсмени вибороли медалі на другому етапі світової серії з пляжної боротьби

Змагання відбулися 28 та 29 червня у французькому Сен-Лоран-дю-Вар.

Про це повідомляє ХОВА.

На рахунку харків’ян 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі.

Переможцями стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг) та Олексій Борута (вагова категорія до 70кг).

Срібну медаль виборола Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг), а «бронзу» здобула Ірина Пасічник (вагова категорія понад 70 кг).

В кроці від медалей зупинились Демід Караченко (вагова до 90 кг), Олена Нікітінська (вагова до 70 кг) та Софія Бординських (вагова до 60 кг).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 