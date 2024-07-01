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Укрпошта підвищила тарифи з 1 липня: вартість лишається найвигіднішою на ринку

Укрпошта підвищила тарифи з 1 липня: вартість лишається найвигіднішою на ринку

“Укрпошта” з 1 липня підвищила вартість послуг на відправлення по Україні. 

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти. 

Згідно з повідомленням, «Укрпошта» спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Згідно з тарифом «Стандарт» для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні – 45 грн. А для тарифу «Експрес» – 45 та 60 грн відповідно.

Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень «Укрпошта Стандарт» збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи  «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставлення посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн – до перегляду тарифів.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта. Документ» та міжнародних відправлень не зміняться. 

В Укрпошті пояснили, що ключові причини підвищення тарифів – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення. 

Оновлені тарифи також містять витрати на  реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи  в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов.

Агентство Телевидения Новости

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