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Місцями грози, до 36 градусів тепла: погода у Харкові та області 2 липня

Місцями грози, до 36 градусів тепла: погода у Харкові та області 2 липня

2 липня у Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без істотних опадів.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди для Харкова на 2 липня

Без істотних опадів, мінлива хмарність.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 18-20°, вдень 32-34°.

Прогноз погоди для Харківської області на 2 липня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів, вдень місцями гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря вночі 17-22°, вдень 31-36°.

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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