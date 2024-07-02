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У Харкові у провулку Євгена Чикаленка заборонений рух транспорту

У Харкові у провулку Євгена Чикаленка заборонений рух транспорту

Рух транспорту у пров. Євгена Чикаленка, на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №3 у пров. Євгена Чикаленка, заборонений до 18:00 16 серпня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з технічного переоснащення магістральної теплової мережі.

Об’їхати закриту ділянку можна Гімназійною набережною, вул. Руставелі, пр. Героїв Харкова, пл. Героїв Небесної Сотні та іншими прилеглими вулицями.

Агентство Телевидения Новости

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