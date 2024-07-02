Обстріли Харківщини за добу: слідчі документують наслідки воєнних злочинів (ФОТО)

Військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

1 липня військові рф завдали авіаудари УМПБ Д-30 по селу Лісна Стінка. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

У селі Карасiвка внаслідок удару ворожого БПЛА сталося займання поля з пшеницею.

Попередньо, з ЗРК С-400 окупанти обстріляли село Мохнач. Пошкоджено житлові будинки.Вночі 2 липня внаслідок обстрілу з боку рф у селищі Козача Лопань пошкоджено житловий будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

1 липня поліцейські вивезли з Липецької та Вовчанської територіальних громад 28 людей.

Агентство Телевидения Новости