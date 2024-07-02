У Харкові безкоштовно ховатимуть загиблих внаслідок агресії рф

З бюджету Харківської міської територіальної громади відшкодовуватимуться витрати на поховання на міських кладовищах харків’ян, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради депутати затвердили Програму організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також цивільних осіб, загиблих (померлих) в результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією рф проти України, на 2024-2027 роки.

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, за перше півріччя 2024 року в Харкові було поховано 298 загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії рф, у тому числі 77 цивільних.

З огляду на масштаби руйнувань житлового фонду та об’єктів інфраструктури Харкова внаслідок ворожих обстрілів, які не припиняються, існує потреба в організації безплатного поховання зазначених категорій населення.

З міського бюджету відшкодовуватимуться фактичні витрати на визначені програмою ритуальні послуги, але в розмірі не більше трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Агентство Телевидения Новости