Окупанти вдарили по Харкову двома ФАБ-500: четверо постраждалих

Внаслідок чергових ворожих авіаударів по Харкову 2 липня постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по промисловій зоні в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Пошкоджено будівлі підприємств.

Постраждали четверо людей. У 51-річної жінки, співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес.

26-річна жінка зазнала поранень пальців руки від скла.

Також серед постраждалих 12-річна дівчина та її 15-річний брат: у неповнолітніх контузії.

Попередньо, ворог вчергове вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости