Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова

Внаслідок обстрілу Харкова вдень 3 липня постраждали четверо людей, зокрема 8-річна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих. Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані», – написав Синєгубов.

За даними Харківської ОВА, внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватні будинки. Підрозділи ДСНС врятували дитину.

За іншою адресою виникло загоряння трави. На цю хвилину – без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости