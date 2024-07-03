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Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова

Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова

Внаслідок обстрілу Харкова вдень 3 липня постраждали четверо людей, зокрема 8-річна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих. Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані», – написав Синєгубов.

За даними Харківської ОВА, внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватні будинки. Підрозділи ДСНС врятували дитину.

За іншою адресою виникло загоряння трави. На цю хвилину – без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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