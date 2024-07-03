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Окупанти обстріляли житлові будинки у Харкові: під завалами може перебувати дитина
У Харкові внаслідок російського обстрілу 3 липня зруйновано житловий будинок. Ще один пошкоджено. Одну дитину витягли з-під руїн, ще одна дитина може залишатися під завалами.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, сьогодні вдень, близько 16:00 у Харкова пролунало принаймні три вибухи. Терехов повідомив про влучання у місті.
«Знову по району житлової забудови у Київському районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – написав мер.