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Синєгубов призначив нових керівників чотирьох підрозділів Харківської ОВА

Синєгубов призначив нових керівників чотирьох підрозділів Харківської ОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов призначив нових керівників в структурних підрозділах.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

У період з 1 червня по 3 липня 2024 року призначено:

Ольгу Борщ на посаду директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації;

Тетяну Деменко на посаду директора Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації;

Альону Кіршмар на посаду начальника Служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації.

Також, з 5 липня посаду директора Департаменту культури Харківської обласної військової адміністрації займе Наталя Машніцька.

Агентство Телевидения Новости

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