Синєгубов призначив нових керівників чотирьох підрозділів Харківської ОВА
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов призначив нових керівників в структурних підрозділах.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
У період з 1 червня по 3 липня 2024 року призначено:
Ольгу Борщ на посаду директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації;
Тетяну Деменко на посаду директора Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації;
Альону Кіршмар на посаду начальника Служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації.
Також, з 5 липня посаду директора Департаменту культури Харківської обласної військової адміністрації займе Наталя Машніцька.