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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до шести

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до шести

Сьогодні, 3 липня, окупанти обстріляли керованими авіабомбами Київський район Харкова. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, зокрема 8-річна дитина.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Постраждали шестеро людей. Троє з них, в тому числі й восьмирічний хлопчик, зараз перебувають у лікарні. Їхній стан – середньої тяжкості.

«Зруйновані кілька приватних будинків. Крім того, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому були вибиті вікна», – розповів мер.

На місці події зараз працюють фахівці комунальних служб, ДСНС та поліції.

Агентство Телевидения Новости

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