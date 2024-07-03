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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до шести
Сьогодні, 3 липня, окупанти обстріляли керованими авіабомбами Київський район Харкова. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, зокрема 8-річна дитина.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Постраждали шестеро людей. Троє з них, в тому числі й восьмирічний хлопчик, зараз перебувають у лікарні. Їхній стан – середньої тяжкості.
«Зруйновані кілька приватних будинків. Крім того, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому були вибиті вікна», – розповів мер.
На місці події зараз працюють фахівці комунальних служб, ДСНС та поліції.