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Окупанти вдарили по Харкову трьома УМПБ, восьмеро постраждалих: дані прокуратури

Окупанти вдарили по Харкову трьома УМПБ, восьмеро постраждалих: дані прокуратури

3 липня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаударів по Харкову. Один з боєприпасів влучив у відкриту місцевість на околиці міста, інші два – у житловій забудові Київського району Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори встановили, що удари були завдані з населеного пункту Батрацька Дача Бєлгородської області рф. На цей раз зс рф застосували УМПБ Д-30.

За медичною допомогою звернулись восьмеро людей, серед них 8-річний хлопчик. Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, будівля пошти, СТО.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости

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