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14 людей постраждали внаслідок обстрілів Харкова, серед них немовля: прокуратура оновила дані

14 людей постраждали внаслідок обстрілів Харкова, серед них немовля: прокуратура оновила дані

3 липня близько 16:00 війська рф завдали трьох авіаударів по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два – по житловій забудові Київського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з населеного пункту Батрацька Дача Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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