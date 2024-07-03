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03.07.2024 23:36
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Окупанти скинули на селище в Харківському районі чотири авіабомби

Окупанти скинули на селище в Харківському районі чотири авіабомби

Сьогодні, 3 липня, близько росіяни вдарили з авіації по селищу Слатине в Харківському районі. Попередньо, застосували чотири авіабомби, тип встановлюється.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок ударів у різних районах селища пошкоджено щонайменше 10 будинків, зокрема багатоквартирних, і ще декілька об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа на фермерському господарстві. Дані щодо постраждалих не надходили.

Агентство Телевидения Новости

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