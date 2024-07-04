8 спортсменів Харківської області здобули ліцензії на Олімпіаду у 6 видах спорту

Хто зі спортсменів Харківщини буде представляти область на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх 2024 року, повідомив під час брифінгу начальник управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко.

Про це повідомляє ХОВА.

За його словами у програмі Олімпійських ігор, які відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня, буде представлено 32 види спорту. Зокрема, для поліпшення програми та загальної концепції ігор, до 28 основних видів спорту додали брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Станом на 1 липня 129 українських спортсменів здобули ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Харківщину представлятимуть 8 спортсменів у 6 видах спорту:

– Поліна Бугрова – бадмінтон;

– Айдер Абдураїмов – бокс;

– Катерина Павленко – брейкінг;

– Анна Пономаренко – брейкінг;

– Каміла Конотоп – важка атлетика;

– Владислава Алексієва – артистичне плавання (синхронне);

– Марина Алексієва – артистичне плавання (синхронне);

– Еліна Світоліна-Монфіс – теніс.

Як наголосив Костянтин Ананченко, усі ці спортсмени є найкращими у своїх видах спорту. Наразі вони тренуються або беруть участь у міжнародних змаганнях в різних куточках світу.

Також начальник управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА зауважив, що після Олімпійських ігор, з 28 серпня по 8 вересня, відбудуться Паралімпійські ігри.

Національна паралімпійська збірна планує взяти участь у 17-ти видах спорту із 22-х. Спортсмени збірної вже здобули 97 ліцензій у 13 видах спорту. Наразі це 111 спортсменів.

Агентство Телевидения Новости