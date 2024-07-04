Всюди розкидані боєприпаси: у ДСНС розповіли про стан лісів у Балаклійському районі на Харківщині

Територія лісів Балаклійщини надзвичайно забруднена ворожими боєприпасами, ходити сюди місцевим мешканцям заборонено.

Про це повідомили в ДСНС України.

Тут всюди розкидані касетні боєприпаси, протипіхотні міни та нерозірвані снаряди. Втікаючи, росіяни щільно все мінували навкруги.

Сапери ДСНС крок за кроком розміновують ліси Харківщини і нагадують про важливість дотримання правил мінної безпеки:

уважно дивитися під ноги;не наближатися до підозрілого предмета та не чіпати його; звертати увагу на попереджувальні знаки; повідомляти про небезпечну знахідку за номером 101.

Агентство Телевидения Новости