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На Харківщині знищено пункт збору російської піхоти з окупантами (відео)
Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожий контрольний спостережний пункт та схованку окупантів у Харківській області.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади.
«Засікли та миттєво знищили. Смуга відповідальності 71-ї окремої єгерської бригади під цілодобовим спостереженням авіарозвідки. Спершу оператори БПЛА помітили кілька ворожих бліндажів в посадках Харківщини, а згодом знайшли пункт збору російської піхоти», – йдеться у повідомленні.
Пілоти FPV кількома ударами дронів-камікадзе знищили будівлю з окупантами, а також бліндаж-схованку, який був поблизу.