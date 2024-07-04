На Харківщині знищено пункт збору російської піхоти з окупантами (відео)

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожий контрольний спостережний пункт та схованку окупантів у Харківській області.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади.

«Засікли та миттєво знищили. Смуга відповідальності 71-ї окремої єгерської бригади під цілодобовим спостереженням авіарозвідки. Спершу оператори БПЛА помітили кілька ворожих бліндажів в посадках Харківщини, а згодом знайшли пункт збору російської піхоти», – йдеться у повідомленні.

Пілоти FPV кількома ударами дронів-камікадзе знищили будівлю з окупантами, а також бліндаж-схованку, який був поблизу.

Агентство Телевидения Новости