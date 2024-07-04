На Харківщині авіабомба влучила в город: деталі удару по Руській Лозовій

Сьогодні, 4 липня, окупанти завдали удару по Харківському району. Внаслідок обстрілу в селі Руська Лозова загинула пенсіонерка, її чоловіка поранено.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Авіабомбу ворог скинув людям в город. Подружжя господарів якраз поралося поблизу місця влучання. У жінки не було навіть шансів вижити, її чоловік зазнав поранень», – повідомили в поліції.

Цій родині багато разів пропонували евакуацію, але вони відмовлялися. Не хотіли залишати своє господарство.

«Ще одна літня жінка загинула під час обстрілу на власному дивані, росіяни обстріляли її будинок в Глушківці, це Куп’янський район», – додав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости