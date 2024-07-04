Медики Харківщини отримали 10 нових машин швидкої допомоги
Харківщина отримала 10 спецавтомобілів швидкої медичної допомоги. Машини обладнані найсучаснішим медичним устаткуванням, що дозволить медикам ще ефективніше надавати допомогу всім, хто її потребує.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Нові автомобілі вирушать до відділень у Харкові, а також у Дергачівську, Ізюмську, Красноградську, Чугуївську, Лозівську та Валківську громади.
«Це вагомий внесок у зміцнення нашої медичної інфраструктури, яка, на жаль, сильно постраждала через збройну агресію. Лише за цей рік у Харківській області було пошкоджено 25 «швидких», а за весь період повномасштабної війни – понад 100 транспортних засобів» – зазначили в ОВА.
Проєкт реалізовано завдяки підтримці Олени Зеленської, а також за сприяння Міністерства охорони здоров’я України та платформи UNITED24.
11 працівників Центру екстреної медичної допомоги відзначили почесними грамотами та подяками.