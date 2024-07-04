Синоптики попередили про грози та шквальний вітер на Харківщині

У Харкові та області 5 липня очікуються грози, вдень місцями град та шквали 15 – 20 м/с. Рівень небезпечності перший, жовтий.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У п’ятницю, 5 липня, у Харкові прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ із грозою

Вітер вночі південно-східний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 20-22°, вдень 34-36°.

За даними синоптиків, 3 липня у Харкові було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня +35,5 °C.

Попередній максимум температури було зафіксовано у 1959 році та вона становила +33,8 °C.

Агентство Телевидения Новости