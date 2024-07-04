На Харківщині внаслідок авіаційного удару загинув чоловік

4 липня росіяни випустили керовані авіабомби по селу Лосівка Чугуївського району Харківської області. Під завалами зруйнованого приватного будинку виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.

Під уламками власного будинку правоохоронці виявили загиблого. Чоловіку близько 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло для проведення судово-медичної експертизи.

Будинок повністю зруйновано. Також загорілися сусідні будівлі.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости