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Державі повернули прикордонну земельну ділянку на Харківщині вартістю майже 11 млрд грн

Державі повернули прикордонну земельну ділянку на Харківщині вартістю майже 11 млрд грн

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова щодо повернення у власність держави земельної ділянки площею майже 407 га та вартістю близько 11 млрд гривень, яка знаходиться уздовж російсько-українського кордону на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що спірна земельна ділянка на території Вовчанської громади незаконно вибула з державної власності у комунальну та перебувала в оренді у приватного підприємства. Фірма використовувала землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

При цьому спірна земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та має використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку рф.

Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають служити для оборони держави та забезпечення діяльності органів прикордонної служби.

Господарським судом Харківської області задоволено позовні вимоги прокуратури в повному обсязі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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