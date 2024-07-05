Державі повернули прикордонну земельну ділянку на Харківщині вартістю майже 11 млрд грн

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова щодо повернення у власність держави земельної ділянки площею майже 407 га та вартістю близько 11 млрд гривень, яка знаходиться уздовж російсько-українського кордону на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що спірна земельна ділянка на території Вовчанської громади незаконно вибула з державної власності у комунальну та перебувала в оренді у приватного підприємства. Фірма використовувала землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

При цьому спірна земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та має використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку рф.

Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають служити для оборони держави та забезпечення діяльності органів прикордонної служби.

Господарським судом Харківської області задоволено позовні вимоги прокуратури в повному обсязі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости