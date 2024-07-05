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У харківській міській лікарні встановили 3D-мамограф

У харківській міській лікарні встановили 3D-мамограф

У міській клінічній багатопрофільній лікарні №17 з’явився перший у Харкові мамограф з послугою томосинтезу.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Як повідомила лікар онкохірург-мамолог Валерія Бабічева, завдяки високій якості зображення апарату фахівці медзакладу мають можливість з максимальною вірогідністю виявити новоутворення. 

«Нове обладнання сприятиме ранньому виявленню імовірних утворень, що є сприятливим для подальшого лікування та якості життя. Жінкам до 40 років необхідно проходити УЗД молочних залоз, а після 40 років – УЗД та мамографію. УЗД і мамографія – це різні методи досліджень, які разом дають повну картину діагнозу», – розповіла Валерія Бабічева. 

Пройти обстеження в 17-й лікарні можна безплатно за електронним направленням лікаря.

Спеціалісти Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 комплексно підходять до лікування та обстеження хворих, тому також надають послуги консультаційного кабінету (мамолог, ендокринолог, гінеколог).

Агентство Телевидения Новости

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