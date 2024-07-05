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У Харкові один із центрів обслуговування клієнтів «Газмереж» припинив роботу

У Харкові один із центрів обслуговування клієнтів «Газмереж» припинив роботу

Центр обслуговування клієнтів Харківської міської філії «Газмережі» у Харкові за адресою Гімназійна набережна, 18А припинив роботу.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської філії «Газмережі».

Відсьогодні міська філія «Газмереж» здійснює прийом клієнтів за адресами:

вул. Академіка Павлова, 120;

пр. Архітектора Альошина, 5. 

«Просимо харків’ян врахувати це, якщо плануєте візит до Центрів обслуговування клієнтів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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