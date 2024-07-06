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Обстріли цивільної інфраструктури Харківщини: слідчі документують наслідки

Обстріли цивільної інфраструктури Харківщини: слідчі документують наслідки

Російські військові завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів з авіації та артилерії.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

5 липня військові рф завдали два удари керованими авіабомбами ФАБ-250 по селищу Курилівка. Пошкоджено вісім житлових будинків, господарчі споруди.

У селі Ківшарівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджена будівля об’єкта цивільної інфраструктури.

З артилерії ворог обстріляв село Білий Колодязь, пошкоджено приватні домоволодіння.

У селі Слатине через російський обстріл пошкоджено будівлі приватного підприємства.

В результаті ворожого обстрілу у селі Піщане пошкоджено житловий будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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