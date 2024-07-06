У Подвірках і Солоницівці майже дві доби не буде води: ремонтні роботи

КП «Харківводоканал» проведе ремонтні роботи на водоводі у провулку Динамічному.

Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня буде припинене водопостачання населених пунктів Подвірки та Солоницівка.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Також на підприємстві нагадали харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости