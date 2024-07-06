Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:16
Просмотров: 60

У Подвірках і Солоницівці майже дві доби не буде води: ремонтні роботи

У Подвірках і Солоницівці майже дві доби не буде води: ремонтні роботи

КП «Харківводоканал» проведе ремонтні роботи на водоводі у провулку Динамічному.

Як повідомили на підприємстві, у зв’язку з цим з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня буде припинене водопостачання населених пунктів Подвірки та Солоницівка.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Також на підприємстві нагадали харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 