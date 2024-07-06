У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці було врятовано 3 людей

У Харкові під час пожежі вогнеборці врятували 3 осіб, ще 15 людей евакуювали.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

6 липня о 12:40 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в 9-поверховому житловому будинку за адресою: Харків, пров. Життєрадісний, 12.

До місця виклику направлено 3 відділення рятувальників на пожежних автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах. На момент прибуття вогнеборців горіла кімната квартири, що на 9-му поверсі. Площа пожежі складала 20 м кв.

З верхніх поверхів вогнеборці врятували 3-х осіб, ще 15 мешканців було евакуйовано.

О 13:00 пожежу було локалізовано, а о 13:25 повністю ліквідовано.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости