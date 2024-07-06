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На Харківщині внаслідок обстрілу села Одноробівка загинув чоловік

На Харківщині внаслідок обстрілу села Одноробівка загинув чоловік

Окупанти завдали удари по селу Одноробівка близько 11:00.

На місце влучання ворожого боєприпасу оперативно прибули слідчі, вибухотехніки, повідомляє поліція Харківської області.

Через ворожий удар смертельні вибухові травми отримав 47-річний чоловік. В момент обстрілу він знаходився на території домоволодіння в господарчій споруді.

Його дружину з уламковими пораненнями доставили в лікарню. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, криміналісти та вибухотехніки.

Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї, з якої росіяни вбили й поранили мирних мешканців.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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