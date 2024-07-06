Харків’янка виборола дві «бронзи» на чемпіонаті світу з фрідайвінгу

Змагання відбувалися у литовському Каунасі.

Про це повідомляє ХОВА.

Харків’янка Катерина Садурська посіла треті місця у динаміці без ластів (DNF) з результатом 177 м та в динаміці у біластах (DYNB), занурившись на глибину 216 м.

В обох дисциплінах вона встановила нові рекорди України.

Нагадаємо, у квітні цього року Катерина Садурська здобула 3 золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу, а також виграла загальний залік серед жінок. Крім того, вона також установила два національних рекорди.

Агентство Телевидения Новости