Внаслідок удару дроном на Харківщині згоріло пшеничне поле

Сьогодні, 6 липня, близько 18:45 окупанти завдали удару дроном поблизу села Цапівка Богодухівського району Харківської області. В результаті згоріло пшеничне поле.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«У результаті удару FPV-дроном загорілось пшеничне поле поблизу села Цапівки. На жаль, згоріло 4,5 га хліба», – розповів начальник СВА.

За словами Коваленка, окупанти вже вдруге завдають ударів по полях з врожаєм у Золочівській прикордонній громаді.

Агентство Телевидения Новости