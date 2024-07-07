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Нацгвардійці знищили командний пункт росіян на Харківщині

Нацгвардійці знищили командний пункт росіян на Харківщині

Бійці спецпідрозділу «Гострі картузи» Нацгвардії виявили та знищили ворожий командний пункт та склад боєприпасів у Харківській області. Для удару по ворогу було застосовано FPV-дрони.

Про це повідомили у спецпідрозділі «Гострі Картузи».

«Потужне ураження командного пункту росіян під Глибоким на Харківщині. ФПВ-дрони знищили невеликий склад боєприпасів та станцію зв’язку, що є дуже важливо. Як бачите, росіяни вже окопуються, але їм це не допоможе», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці НГУ публікували відеодоказ знищення групи російських вояків, що заблукали на українській землі.

Агентство Телевидения Новости

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