На Україну насувається африканська спека: протягом тижня обіцяють +38-41 °C

8-15 липня Україну накриє тропічне повітря з Африки – синоптики обіцяють +38-41 °C. Такий прогноз метеорологи дали для більшості областей.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Впродовж 11-15 липня у більшості областей очікується сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38 °C; у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями буде надзвичайна спека 40-41 °C.

Для України абсолютний максимум температури складає 42 °C, таку температуру зафіксували на Луганщині 12 серпня 2010 року.

«Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення», – йдеться в повідомленні.

Фото: Центральний парк Харкова

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