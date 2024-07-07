Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:03
Просмотров: 75

На Україну насувається африканська спека: протягом тижня обіцяють +38-41 °C

На Україну насувається африканська спека: протягом тижня обіцяють +38-41 °C

8-15 липня Україну накриє тропічне повітря з Африки – синоптики обіцяють +38-41 °C. Такий прогноз метеорологи дали для більшості областей.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Впродовж 11-15 липня у більшості областей очікується сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38 °C; у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями буде надзвичайна спека 40-41 °C.

Для України абсолютний максимум температури складає 42 °C, таку температуру зафіксували на Луганщині 12 серпня 2010 року.

«Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення», – йдеться в повідомленні.

Фото: Центральний парк Харкова

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 