Поліція Харківщини повідомила про підозри 12 зрадникам та колаборантам за тиждень

Протягом тижня поліцейські Харківщини викривати 12 підозрюваних у роботі на ворога, а також тих, хто воював на боці росіян.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Троє з 12 підозрюваних ще до повномасштабного вторгнення вступили до незаконних збройних формувань в так званих «лнр» і «днр», воювали проти України та катували цивільних.

Решта – колаборанти, які під час окупації їхніх міст та сіл пішли працювати на росіян. Допомагали окупантам в сфері землеустрою, фінансів, влаштовувалися до незаконно створених «пенсійних фондів» і так званих «органів влади».

Одна з жінок давала інтерв’ю під час окупації Савинців і закликала людей підтримувати росіян, розповідала про «краще життя» після нападу росіян. «Спасибо россии, спасибо им за помощь, если бы не они, то не знали б что и делать, всё хорошо, россия с нами», – заявляла мешканка Ізюмщини невстановленій поки що російській знімальній групі.

За словами Болвінова, кожному з тих, хто на фото, вже повідомили про підозру, справи розслідються за процесуального керівництва органів обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости