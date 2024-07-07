Клименко відвідав прикордонні громади Харківщини: особлива увага – протидії ДРГ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав прикордонні громади Харківщини, які потерпають від обстрілів. У Золочеві провів нараду разом з обласною та місцевою владою, керівниками підрозділів системи МВС.

Про це міністр МВС Клименко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

На нараді у Золочеві обговорювали евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. Але особливу увагу приділили протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога.

За словами Клименка, українські захисники постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування.

«Ворог бʼє по населених пунктах, щоб залякати цивільних. Але ні удари артилерії, ні вилазки диверсантів не змусять нас відступити. Так було й у 2022-му, коли військові та поліцейський героїчно зупинили російські війська на шляху до Золочева. Вшанували памʼять загиблих біля встановленого меморіалу, зокрема капітана поліції Сергія Філоненка», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости