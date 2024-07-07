Росіяни від початку доби скинули на Харківщину 24 КАБи

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 липня. Триває 865 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом від початку доби відбулося 78 бойових зіткнень. Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Також під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Харківському напрямку окупанти три рази атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, одна – триває.

На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції ЗСУ в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Нью-Йорка, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, вісім боїв ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на цьому напрямку воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий літак Су-25.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости