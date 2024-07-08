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Загинули чотири людини, зокрема дві дитини: підрив цивільної автівки під Харковом

Загинули чотири людини, зокрема дві дитини: підрив цивільної автівки під Харковом

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підрива цивільного автомобіля на ворожому боєприпасі на Харківщині. 7 липня о 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля 17-го цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі в бік села Циркуни Харківського району на міні підірвався автомобіль ВАЗ 2114.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За попередніми даними, автомобіль наїхав на протитанкову міну.

В ході огляду встановлено, що, попередньо, загинули чотири людини. Це 53-річний чоловік, 64-річна жінка, 5-річний хлопчик та двомісячна дівчинка. Поліцейські проводять повторний огляд місця події для встановлення всіх загиблих осіб. Для ідентифікації призначені ДНК-дослідження. За попередніми висновками правоохоронців, в автомобілі могло знаходитись шість людей.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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